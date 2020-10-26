‘Arsa satışıyla bütçe tutturulur’

Belediyenin 2021 yılı bütçesini hazırlayan ancak 37 milyon liralık bütçenin gelir ve gider kalemlerini birbirine tutturamayan CHP'li Başkan, işin kolayını buldu. Erdoğan, denkleştirmek için bütçeye 4 milyon liralık arsa satışı maddesi koydu. Uzun yıllardan sonra ilk kez belediye bütçesine konulan bu satış maddesi tepki çekti. Bu arada belediyenin eylül ayı itibariyle bu yılki gelirleri 12 milyon 118 bin lira olarak gerçekleşirken gider kalemi ise, 18 milyon 92 bin lira oldu. 2020 yılı bütçesinde gelir kalemi 16 milyon 157 bin lira öngörülmüştü, gider bütçesi ise 24 milyon 123 bin liraydı.



KÖYLÜ ARAZİSİNE GÖZ DİKTİİ

Öte yandan yine CHP yönetimindeki Dikili Belediyesi de köylüye ait arazilere göz dikti. Başkan Adil Kırgöz'ün köylüye ait 14 taşınmazı satışa çıkarması tepkileri beraberinde getirdi. İçlerinde denize sıfır arazilerin de olduğu 14 taşınmaz, toplamda 7 milyon 674 bin lira muhammen bedelle 5 Kasım'da satılacak. Kırgöz'ün mensubu olduğu CHP'nin tüzüğünde yer alan 'Köy malları satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine köylülere iade edilecek' hükmü yer almasına rağmen köy mallarının bir bir satılıyor olması skandal olarak nitelendirildi.

Adil Kırgöz

DİKİLİ'DE 43 TAŞINMAZ SATILDI

Dikili Belediyesi geçtiğimiz eylül ayından bu yana 2 satış daha gerçekleştirdi. 17 Eylül'de Çandarlı'da 4, 30 Eylül'de gerçekleştirilen ikinci satışta ise çoğu tarla ve arsadan oluşan 25 tane gayrimenkul belediye encümeni aracılığı ile bir bir satıldı. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek üçüncü satışla birlikte Dikili Belediyesi son iki ayda çoğu köy tüzel kişiliğine ait 43 taşınmazı elden çıkarmış olacak.



SATMAYA DOYAMIYOR

DİKİLİ Belediyesi, 5 Kasım'daki satışı gerçekleştirmeden 19 Kasım'da da yine taşınmaz satışı ihalesine çıktı. Belediye 19 Kasım'da da bünyesinde bulunan 11 taşınmazı satacağını açıkladı. 19 Kasım'daki ihale ile belediyenin kasasına 5 milyon TL'yi aşkın bir ücretin girmesi bekleniyor.

ERHAN GÜLENÇ