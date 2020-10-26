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’de hoş olmayan manzaralar

'de bazı vatandaşların korona virüsü tedbirlerini hiçe saydığı, mesafe ve maske kuralına uymadan Kordon'da vakit geçirdikleri ve çimlerin üzerini çöplüğe çevirdikleri görüldü.

İzmir’de hoş olmayan manzaralar
Giriş Tarihi: 26.10.2020

Polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları uyardı. Tüm yurtta korona virüsü vakalarındaki artışla mücadele edilirken, hafta sonunda İzmir'in en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri ve Kordon'da yoğunluk hat safhadaydı. Birçok vatandaşın yine uyarılara rağmen kurallara uymadıkları göze çarptı. Kordon'da çimlerin üzerinde bırakılan yiyecek ve içecek artıkları da kötü görüntüler oluşturdu.

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