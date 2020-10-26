Polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları uyardı. Tüm yurtta korona virüsü vakalarındaki artışla mücadele edilirken, hafta sonunda İzmir'in en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri ve Kordon'da yoğunluk hat safhadaydı. Birçok vatandaşın yine uyarılara rağmen kurallara uymadıkları göze çarptı. Kordon'da çimlerin üzerinde bırakılan yiyecek ve içecek artıkları da kötü görüntüler oluşturdu.
İzmir’de hoş olmayan manzaralar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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