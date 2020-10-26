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Haberler İzmir Komşu ziyaretinde merdivenden düşerek öldü

Komşu ziyaretinde merdivenden düşerek öldü

Son dakika... 'in Bornova ilçesinde (69), eşiyle komşu ziyaretine gittiği apartmanda, korkuluğu olmayan merdivenden düşerek, yaşamını yitirdi.

Komşu ziyaretinde merdivenden düşerek öldü

26.10.2020, 08:29

Son dakika... Olay, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile birlikte komşu ziyaretine giren Fehmi Şenay, dengesini kaybederek, korkuluğu olmayan merdivenden düştü. Şenay'ın eşi ve komşuları ise hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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