İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ekim Salı!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik'in paylaşımına göre bugün İzmir'İn birçok ilçesinde elektrik kesintileri meydana gelcek. İşte 27 Ekim Salı İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
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