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İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ekim Salı!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 27 Ekim Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...