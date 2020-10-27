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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ekim Salı!

'de elektrik kesintisi Salı!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte Salı detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ekim Salı!

27.10.2020, 08:56

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik'in paylaşımına göre bugün İzmir'İn birçok ilçesinde elektrik kesintileri meydana gelcek. İşte Salı yaşanacak ilçeler....

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