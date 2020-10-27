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Haberler İzmir İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'de düşen 2 yaşındaki hayatını kaybetti

'in Karabağlar ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında 'nde iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, (2) isimli çocuk oyun oynarken ailesinden gizli balkona çıktı. Küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı .

İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

27.10.2020, 08:41

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ikinci kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki Eyüp Odunkıran olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Yurtoğlu Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Odunkıran ailesinden gizli balkona çıktı. Burada oynayan küçük çocuk, dengesini kaybederek balkon demirlerinin arasından düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan talihsiz çocuğu, kısa bir süre sonra çevredeki vatandaşlar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eyüp Odunkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eyüp Odunkıran'ın öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Eyüp Odunkıran'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

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