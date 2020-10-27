İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ikinci kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki Eyüp Odunkıran olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Yurtoğlu Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Odunkıran ailesinden gizli balkona çıktı. Burada oynayan küçük çocuk, dengesini kaybederek balkon demirlerinin arasından düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan talihsiz çocuğu, kısa bir süre sonra çevredeki vatandaşlar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eyüp Odunkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eyüp Odunkıran'ın öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Eyüp Odunkıran'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA