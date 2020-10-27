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'de jandarma ekiplerinden kapsamlı emniyet kemeri denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet kemeri kullanımının daha da artırılması için kapsamlı bir denetime çıkarken, denetimlerde 8 bin 368 araç kontrol edildi, 828 sürücü ve yolcuya 357 bin idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarma ekiplerinden kapsamlı emniyet kemeri denetimi

27.10.2020, 18:15

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hayat Değerli Emniyet Kemeri Gerekli" mottosuyla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanımının daha da artırılması için toplamda 146 personelin katılımıyla denetime çıktı.



Kent genelinde trafik yoğunluğunun olduğu noktada uygulama yapan ekipler, sürücüleri tek tek durdurdu. Ekipler, emniyet kemeri kullanımına yönelik 8 bin 368 aracı kontrol etti. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 828 sürücü ve yolcuya 357 bin 431 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 154 araç trafikten men edilirken, 10 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, ehliyetlerine el konuldu



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