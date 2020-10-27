  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de korkunç son! 3 gündür kayıptı; boş arazide cesedi bulundu

'de korkunç son! 3 gündür kayıptı; boş arazide cesedi bulundu

'in Buca ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adama ait olduğu tespit edildi.

İzmir'de korkunç son! 3 gündür kayıptı; boş arazide cesedi bulundu

İHA

27.10.2020, 08:30

Edinilen bilgiye göre olay 26 Ekim tarihinde saat 10.00 sıralarında Adatepe Mahallesi BEGOS (Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi) yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, boş arazide bir erkek cesedi gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de cesedin Kani Şıklangöz'e (70) ait olduğu tespit edildi. Öte yandan Şıklangöz'ün 3 gündür arandığı öğrenildi.

Kani Şıklangöz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkunç son! 3 gündür kayıptı; boş arazide cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA