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Haberler İzmir Kreşte korona paniği

Kreşte korona paniği

Kreşte korona paniği
Giriş Tarihi: 27.10.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İZELMAN A.Ş bünyesindeki kreşte korona virüs paniği yaşandığı öne sürüldü. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Nilüfer Hatun Kreş ve Anaokulu'nda bir velinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası yönetimin kreşi kapatma kararı aldığı iddia edildi. Test sonucunun açıklanması sonrasında, pandemi tedbirleri kapsamında kreş için iki haftalık karantina süreci uygulanacağı belirtildi.

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