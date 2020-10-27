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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir, Manisa ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

'den İzmir, ve Aydın için uyarısı

2. Tahmin ve , İzmir, Aydın ve illeri için uyarısı yaparken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalacağı bildirildi.

Meteoroloji'den İzmir, Manisa ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

İHA

27.10.2020, 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020,17:30

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden Ege Bölgesi için yeni bir yağış uyarısı geldi. Bölgenin, 28 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de, gece ve perşembe sabah saatlerinde ise İzmir ve Aydın il geneli ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.



HAFTA SONU DA BALKANLAR ÜZERİNDEN YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına girileceğini, kuzeybatı kesimlerinde yağışın beklendiğini aktardı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte azalacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor.

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