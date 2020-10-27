Sahte rakı can almaya devam ediyor

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Can Yılmaz (37) ve Ali V. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

BİR başka ölüm haberi de özel bir hastanede günlerdir yoğun bakımda bulunan 76 yaşındaki Doğan Aksın'dan geldi. Sahte içkiden ölen üç kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz, Doğan Aksın ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Yetkililerden alınan bilgiye göre halen kentteki hastanelerde sahte içkiden zehirlenen 20'den fazla kişinin tedavilerinin devam ettiği ve birçoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL