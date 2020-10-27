‘Soyer 550 günde sadece hayal sattı’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Başkan Tunç Soyer'in 550 gününü değerlendirdiği toplantıda sadece "hayal sattığını" söyledi. Hızal, "Bu sunumda da gördük ki İzmirliler ve Tunç Soyer'in kent için beklentileri birbiriyle örtüşmüyor. Yaptıklarını anlatmasını beklerken "cek", "cak"la biten cümleleri dinledik. Başkan Soyer, her zamanki gibi hayal sattı! İyisiyle kötüsüyle 15 yıl belediye başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu'ndan kalan projeleri devam ettiren ve bununla övünen Soyer'in, Kocaoğlu'nun ismini vererek kendisine teşekkür etmemesi de oldukça manidar" dedi.