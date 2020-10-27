Ucube bina hala yıkılmadı

İzmir'in Basmane semtinde SİT alanında bulunan tarihi binayı otele çevirip üzerine de 3 kaçak kat çıkan mülk sahibi Ahmet Muammer Baştaş'ın yasa tanımaz tavırları 'Bu ne cüret' dedirtti. Tarihi binanın üzerinde duran ve ucubeyi andıran kaçak katların yıkılıp yapının eski haline getirilmesi için son iki yılda defalarca kez uyarılan, işletme ruhsatı iptal edilen, hakkında cezai ve idari yaptırım uygulanan otelin hala faaliyette olması görenleri şaşkına çevirdi.



3 KAÇAK KAT ÇIKTI

2002 yılında İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Kentsel 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı' ilan edilen ve bir çivi çakmanın dahi izne bağlı olduğu Basmane Oteller Sokağı'nda, sit alanında kalan 1296 Sokak'taki Yeni Erbil Otel'in mülk sahibi Ahmet Muammer Baştaş, adeta yasalara meydan okudu. Yeni Asır'ın geçen Temmuz ayında gündeme getirdiği haberde, Baştaş'ın sahibi olduğu otelin kapasitesini arttırmak için iki katlı tarihi binanın üzerine 3 kaçak kat çıktığı tespit edildi. Adeta ucubeyi andıran manzarayı gören vatandaşlar ise kaçak katların yıkılması gerektiğini belirterek, yetkililere seslendi.





USULSÜZLÜKLER BİLDİRİLDİ

Konak Belediyesi, ilk olarak 2018 yılı Mayıs ayında 375 ada 38 parselde bulunan otel ile ilgili şikayetler geldiğini, Haziran ayında yapının incelenmesi için mülk sahibine yazı yazıldığını ve usulsüzlükleri İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirdiklerini açıkladı. Ayrıca, 375 ada 4 ve 38 parsel ile tescilsiz 8 parselde izinsiz şekilde yeni inşaatlar yapıldığı, 9 parselde izinsiz otopark kullanımı olduğu, ayrıca 38 parsel ile 4 parselin birbirine bağlandığının tespit edildiğini de aktardı. 2019 yılı Mayıs ayında belediyenin, bu tespitleri suç duyurusunda bulunma yetkisi olan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yollandığı, ayrıca zabıtanın da birçok kez bu kaçak inşaatları durdurup, Encümen kararı ile otel işletmecisi Erol E'ye de hem cezai işlem uyguladığı hem de oteli mühürlediği öğrenildi.





HALEN ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

2019 yılı Aralık ayında yasaya aykırılıkların düzeltilmesi için 30 gün süre verilen mülk sahibi Ahmet Muammer Baştaş'ın binasını eski haline getirmek yerine bu süre zarfında otel binasının üzerine kaçak olarak üçüncü katı da çıktığı kaydedildi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, idari ve cezai yönden pek çok yaptırım uygulanmasına rağmen otelin ruhsatsız bir şekilde halen çalıştığı göze çarptı. Baştaş'ın belediyenin 'Ya buradaki kaçak yapıları yık ya da biz ihaleye çıkıp yıkarız' çağrılarını da yanıtsız bıraktığı, bu yılın Şubat ayında Encümen Kararı ile kaçak katların yıkılması ve masrafların yüzde 20 fazlası ile kendisinden tahsil edilmesi yönünde karar alındığı ifade edildi. Aynı zamanda İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası'nda yönetim kurulu üyesi olan Baştaş'ın, otelinin daha önce defalarca kez mühürlenmesine ve işletme ruhsatı iptal edilmesine rağmen hala faaliyette olması ise 'Pes' dedirtti.

METİN BURMALI

O ucube yıkılacak

Tarihi rezalet