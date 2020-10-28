Elhamra’da Türk besteleri gecesi

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Solistleri eşliğinde, yarın akşam Elhamra Sahnesi'nde Türk bestecilerin eserlerinin seslendirileceği bir konser gerçekleştirilecek. Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı en sevilen yerli eserlerle kutlanacak. Ülkemizin farklı yörelerine ait eserleri İzDOB solistleri Nazlı Alptekin, Filiz Güneş ve Derya Kırcalı Gürlük soprano; Burak Dabakoğlu tenor; Murat Duyan bariton; Hasan Alptekin ve Teyfik Rodos ise bas olarak seslendirecek.