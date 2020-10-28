İzmir kıyıları yemyeşil oldu

Karşıyaka Bostanlı sahiline dün spor için gelenler, sahilim yemyeşil yosunlarla kaplandığını fark etti. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşadı. Maddenin halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, fileli kepçelerle yosunları kenardan temizlemeye başladı. Bugün de süren çalışmalardan sonuç alınamazken, vatandaşlar kötü koku yaptığını söyledikleri deniz marullarının bir an önce kaldırılmasını istedi.

'GÜNEŞTE ÇOK KOKUYOR'

Sahilde spor yapan vatandaşlardan Ayberk Kakıç, "1-2 gündür rüzgar vardı, muhtemelen onun sonucu olarak oluşmuştur. Akşam üzeri şehri koku bastığı doğru, özellikle de Karşıyaka'yı. Bunların kaldırılması gerekir" dedi. Bir diğer vatandaş Mehmet Balım ise, "Bunlar neden oluşmuş, teknik yönünü bilmiyorum ama çok kötü koku yapıyor. Bu şekilde palyatif tedbirlerle bu işin çözüleceğini zannetmiyorum. Ciddi bir koku oluyor, özellikle güneşli günlerde çok daha fazla koku yapıyor. Bu iş burada zaman zaman oluyor, ancak bu yıl gördüğüm kadarıyla biraz daha fazla. Zannediyorum buradaki denizin sığ olmasıyla alakalı olabilir. Ancak kesinlikle tedbir gerekiyor" diye konuştu. Cem Akbaba ise, "Bu buraya sürekli gelen, nereden geldiği belli olmayan bir pislik. Ekiplerin toplamalarını izliyorum, bana oyuncak gibi geliyor. Bu yaptıkları çözüm değil. Senede 1-2 defa oluyor bu ve her şekilde koku yapıyor. Ben sabah erken geliyorum, rahatsız olmuyorum ama koku yaptığı bir gerçek" ifadelerini kullandı.





'SAĞLIĞA ZARARLI DEĞİL'

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, söz konusu deniz marullarının zehirli ya da insan sağlığına zararlı olmadığını söyledi. Bölgedeki kötü konunun kaynağının büyük ihtimal bu bitkiler olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Büyükışık, "Bu nedenle temizlik yapılması ve kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Ercan AKGÜN