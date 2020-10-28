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İzmir'de elektrik ve su kesintisi 28 Ekim Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. Arıza veya çalışma kaynaklı olarak kesintiler yaşanabiliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik ve su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ve İZSU bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 28 Ekim Çarşamba İzmir elektrik ve su kesintisi yaşanacak ilçeler...

28.10.2020, 09:30