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Haberler İzmir İzmir'de elektrik ve su kesintisi 28 Ekim Çarşamba!

'de elektrik ve su kesintisi Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. Arıza veya çalışma kaynaklı olarak kesintiler yaşanabiliyor. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik ve su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ve İZSU bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte Çarşamba İzmir elektrik ve su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'de elektrik ve su kesintisi 28 Ekim Çarşamba!

28.10.2020, 09:30

'de bugün bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek? Sular ne zaman gelecek?' sorularını araştırıyor. İZSU ve GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri....

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