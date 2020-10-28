İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek? Sular ne zaman gelecek?' sorularını araştırıyor. İZSU ve GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 28 Ekim Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri....
İzmir'de elektrik ve su kesintisi 28 Ekim Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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