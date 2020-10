Karaburun'da çıkarılıyor! İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var

Karaburun'da yaşayan balıkçılar tarafından denizden çıkarılan kefal, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. İlçede mandıra işleten Volkan Alkış ve İlker Subaşı, balıkçıların avladığı kefallerin yumurtalarını tuzlayıp, kurutarak, havyar yapıyor. Cilt yenileyici özelliği bulunan ve B12 vitamin deposu olan havyar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin hemen hemen her noktasına kargoyla ulaştırılıyor. Talebin yoğun olduğunu dile getiren Volkan Alkış, kefalin yumurtasının havyar haline getirilme aşamasını şöyle anlattı:





"Balıkçıdan aldığımız kefallerin içindeki yumurtaları çıkarıyoruz. Bu yumurtaları 2 saat tuzun içinde bekletiyoruz. Tuzlama işlemi ardından yumurtaları kurutmaya alıyoruz. Kurutma sonrasında yumurtaların bir kısmını bal mumuna sarıyoruz bir kısmını ise vakumluyoruz. Hiçbir şekilde bozulmadan vatandaşa ulaşıyor. Pek çok kişi, havyarı ince ince doğrayıp, zeytinyağının içine karıştırarak tüketiyor."





'TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA GÖNDERİYORUZ'

İnternet üzerinden çok sayıda sipariş aldıklarını dile getiren Alkış, "Türkiye'nin her noktasına kargoluyoruz. En çok İstanbul ve Ankara'dan sipariş alıyoruz. Özellikle koronavirüs sürecinde bağışıklık güçlendirmek için çok önemli bir besin kaynağı. Karaburun'da yaşayanların hemen hemen hepsinin dolabında bu balıktan bulunuyor. İlçe halkı da çok fazla tüketiyor. Kefalin kilosu 60 ile 65 TL arasında değişiyor. Yumurtasının kilosu ise 400 TL'den satılıyor. Vatandaşın istediği gramajda kargoluyoruz. Bu kadar yararlı bir besinin Karaburun'da çıkıyor olması da bizleri çok mutlu ediyor. Kefal yumurtasını Türkiye'nin her noktasına gönderiyor olmak bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.





Haftada 2-3 kez kefal tükettiğini dile getiren Eda Buse Çakıcı ise, "Cildi güzelleştiriyor. Benim için önemli olan kısmı bu. Vitamin ve protein bakımından da çok güçlü balık. Haftada 2-3 kez yiyoruz. Kendimi daha dinç hissediyorum" dedi.

