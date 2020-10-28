Otomobil dolandırıcılarının yöntemi pes dedirtti

Dolandırıcılık olayı, Menemen ilçesinde yaşandı. İddialara göre, otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, bölgenin köklü bir ailesi olduklarını, hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek 30'a aşkın kişiyle farklı zamanlarda buluşma ayarladı. Restoranda yedikleri yemek sırasında sözde pazarlık yapan dolandırıcılar, bir miktarda kaparo vererek kişilerin güvenini kazandı ve kalan paranın hayvanların kesim işleminden sonra noterde verileceğini söyledi.



AKIL ALMAZ TUZAK

Daha sonrada notere giden dolandırıcılar, sözde pazarlık yaptığı ve bir miktar kaparo verdiği araç sahiplerini, "hayvanların kesimi için bekledikleri parayı alamadıkları" yalanıyla tuzağa düşürdü. Senet teklifinde bulunarak vatandaşları dolandıran kişiler, bu şekilde 30'u aşkın kişiyi kandırdı ve araçların satışlarını noterde üzerine yaptı.





Kendilerinin evlerine bırakılmasının ardından telefonların kapanması üzerine durumdan şüphelenen çok sayıda vatandaş ise polise başvurdu. Harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, dolandırıcıların tek tek izini tespit etti. Operasyon yapan polis ekipleri; G.E., C.E., Y.Ş., Z.A. ve sorumlu olarak Mesut B.'yi gözaltına aldı. 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.