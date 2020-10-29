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Annesinin yanında uyuyan çocuğu kaçırmak istediler

Bornova'da Suriyeli bir ailenin evine giren kişinin annesi ile birlikte uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Annesinin yanında uyuyan çocuğu kaçırmak istediler
Giriş Tarihi: 29.10.2020

OLAY, önceki gece Meriç Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile Mahmut T. ve Nebiye B.'ye ait eve gece saatlerinde giren kimliği belirsiz bir kişi, annesi ile birlikte uyumakta olan 2 yaşındaki Ahmet T.'yi kaçırmaya çalıştı. Küçük kızın çığlıklarını duyan aile bireyleri olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada Ahmet T'yi alarak kaçmaya çalışan kişi, çocuğu balkona fırlatarak olay yerinden hızla kaçtı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

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