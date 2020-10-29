Destekle kurulan tesis AB’ye yağ ihraç ediyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle İzmir Karaburun'da kurulan zeytinyağı fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa sofralarını süslüyor. Karaburun yarımadasındaki üretim potansiyelini görerek ilçenin kırsal Parlak Mahallesi'nde yatırım kararı alan 6 girişimciye TKDK 1 milyon lira destek verdi. Ağırlıklı olarak erken hasat zeytinlerden ve soğuk sıkım tekniğiyle hazırlanan zeytinyağı üretimine 2019'da başlandı. Günlük 70 ton zeytin işleme kapasitesi, 77 ton stok kapasiteli tesiste günlük 3 bin şişe yağ üretiliyor. Zeytinyağları Urla'daki mağazada ve internet üzerinden satılıyor.