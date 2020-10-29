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Haberler İzmir Destekle kurulan tesis AB’ye yağ ihraç ediyor

Destekle kurulan tesis ’ye yağ ihraç ediyor

Destekle kurulan tesis AB’ye yağ ihraç ediyor
Giriş Tarihi: 29.10.2020

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle İzmir Karaburun'da kurulan zeytinyağı fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa sofralarını süslüyor. Karaburun yarımadasındaki üretim potansiyelini görerek ilçenin kırsal Parlak Mahallesi'nde yatırım kararı alan 6 girişimciye TKDK 1 milyon lira destek verdi. Ağırlıklı olarak erken hasat zeytinlerden ve soğuk sıkım tekniğiyle hazırlanan zeytinyağı üretimine 2019'da başlandı. Günlük 70 ton zeytin işleme kapasitesi, 77 ton stok kapasiteli tesiste günlük 3 bin şişe yağ üretiliyor. Zeytinyağları Urla'daki mağazada ve internet üzerinden satılıyor.

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