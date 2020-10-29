  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Foçalı yelkenciler Cumhuriyet Bayramı'nı denizde kutladı

Foçalı yelkenciler 'nı denizde kutladı

'in Foça ilçesinde, küçük yelkenciler 'nı denizde yelken açarak kutladı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamayı, Foçalılar ve ilçeyi ziyaret eden tatilciler keyifle izledi.

Foçalı yelkenciler Cumhuriyet Bayramı'nı denizde kutladı

29.10.2020, 17:50

Foça'da Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen resmi Cumhuriyet Bayramı kutlaması programının ardından, Kutlamalar daha sonra Küçükdeniz Limanı içinde yelkencilerin gösterileri ile devam etti. Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün 7- 14 yaş arasındaki sporcuları limanın iki yakası arasına gerilen halatlara asılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin arasında yelken bastı.

Suya akseden bayrak ve posterin izdüşümleri arasında dolaşan beyaz yelkenliler renkli görüntüler oluşturdu. Sahildeki Foçalılar ve ilçeyi ziyaret eden tatilciler, yelkencilerin kutlamasını keyifle ve zaman zaman alkışlayarak izledi.




Kaynak: DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Foçalı yelkenciler Cumhuriyet Bayramı'nı denizde kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA