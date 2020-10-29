Foçalı yelkenciler Cumhuriyet Bayramı'nı denizde kutladı

Foça'da Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen resmi Cumhuriyet Bayramı kutlaması programının ardından, Kutlamalar daha sonra Küçükdeniz Limanı içinde yelkencilerin gösterileri ile devam etti. Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün 7- 14 yaş arasındaki sporcuları limanın iki yakası arasına gerilen halatlara asılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin arasında yelken bastı.



Suya akseden bayrak ve posterin izdüşümleri arasında dolaşan beyaz yelkenliler renkli görüntüler oluşturdu. Sahildeki Foçalılar ve ilçeyi ziyaret eden tatilciler, yelkencilerin kutlamasını keyifle ve zaman zaman alkışlayarak izledi.





