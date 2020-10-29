  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kahraman jandarma

Kahraman jandarma

’in Konak ilçesinde yol kenarında bir anne ve kızına yönelik gasp girişimini fark eden Jandarma Selfet Doğan, 4 şüpheliden birini etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Gaspçıların bıçaklı saldırısına uğrayan Doğan, yara almadan anne ve kızını kurtardı.

Kahraman jandarma
Giriş Tarihi: 29.10.2020

İzmir Konak'ta önceki akşam sivil olarak arabasıyla "Varyant Yolu" olarak bilinen noktada evine doğru ilerleyen Uzman Çavuş Selfet Doğan, yol kenarında ıssız ve karanlık bir bölgede 4 şüphelinin 2 kadına saldırdığını, çanta ve takılarını gasp etmeye çalıştığını fark etti.

GERİ ADIM ATMAYI DÜŞÜNMEDİ
Arabasından inerek olaya müdahale eden Doğan'ı karşısında gören saldırganlar, bıçak çekerek direnmeye başladı. Uzman Çavuş Selfet Doğan, kendisine saldıran gaspçıları geri püskürtmek için beylik tabancasını çekerek havaya bir el ateş etti. Uzman Çavuş'un geri adım atmadığını gören 4 saldırgan farklı yönlere kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Ertem K. isimli gaspçıyı yakalayan Selfet Doğan, şüpheliyi olay yerine gelen polislere teslim etti. Uzman Çavuş Selfet Doğan'ın mağdur E.Gökmen ve kızı E.S.Gökmen'i zarar görmeden kurtardığı ve kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye sevk edilmelerini sağladığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan 3 saldırgan için arama çalışmaları başlattı.

Fatih ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahraman jandarma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA