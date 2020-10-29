Kahraman jandarma

İzmir Konak'ta önceki akşam sivil olarak arabasıyla "Varyant Yolu" olarak bilinen noktada evine doğru ilerleyen Uzman Çavuş Selfet Doğan, yol kenarında ıssız ve karanlık bir bölgede 4 şüphelinin 2 kadına saldırdığını, çanta ve takılarını gasp etmeye çalıştığını fark etti.

GERİ ADIM ATMAYI DÜŞÜNMEDİ

Arabasından inerek olaya müdahale eden Doğan'ı karşısında gören saldırganlar, bıçak çekerek direnmeye başladı. Uzman Çavuş Selfet Doğan, kendisine saldıran gaspçıları geri püskürtmek için beylik tabancasını çekerek havaya bir el ateş etti. Uzman Çavuş'un geri adım atmadığını gören 4 saldırgan farklı yönlere kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Ertem K. isimli gaspçıyı yakalayan Selfet Doğan, şüpheliyi olay yerine gelen polislere teslim etti. Uzman Çavuş Selfet Doğan'ın mağdur E.Gökmen ve kızı E.S.Gökmen'i zarar görmeden kurtardığı ve kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye sevk edilmelerini sağladığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan 3 saldırgan için arama çalışmaları başlattı.

Fatih ŞENDİL