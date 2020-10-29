Kansere çalım atabilirsiniz

Aydın'da meme kanserine yakalanan Sınıf Öğretmeni Feride Öztekin (40), azmi ve inancıyla bu amansız hastalığı yenerek yaşam savaşını kazandı. Hastalığa karşı ortaya koyduğu mücadelesiyle örnek olan Feride öğretmen, kanseri yenme sürecini Yeni Asır'a anlattı. Efeler ilçesinde yaşayan Sınıf Öğretmeni Feride Öztekin, 4 yıl önce meme kanserine yakalandı. Kansere yakalanarak hayatının en acı haberini alan 40 yaşındaki Feride öğretmen için zorlu tedavi süreci başladı. Kemoterapi alan ve ameliyat olan evli ve iki çocuk annesi Feride öğretmen, çok sevdiği mesleğine de ara vermek zorunda kaldı.

İNANCIYLA YENDİ

Feride Öğretmen hastane odasında geçen günlerinde her daim sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kurdu. Bu hayalle günleri geçen Feride öğretmen, kendisi, ailesi ve öğrencilerine hastalığı yeneceğinin sözünü vererek amansız hastalıkla yaşam savaşına girdi. Hastalığa karşı en büyük silahı yaşama sevinci olan Feride öğretmen, tedavilere olumlu cevap verdi. Her geçen gün iyileşme gösteren Feride öğretmen, azmi ve inancıyla kanserin üstesinden gelerek yaşama tutunarak sağlığına kavuştu.

MESLEĞİNE DÖNDÜ

Sağlığına kavuşan Feride öğretmen için hayat adeta yeniden başladı. Çok sevdiği mesleğine geri dönen Feride öğretmen, hastalığa karşı gösterdiği mücadeleyle de tüm hastalara örnek oldu. Çok zor günler geçirdiğini ancak asla pes etmediğini kaydeden Feride öğretmen, "Hastalığın beni yenmesine izin vermemem gerekiyordu. Çünkü benim ailemle ve öğrencilerimle geçirmek istediğim güzel günler vardı" diye konuştu. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkında Ayı'nda kanserle mücadele eden hastalara seslenen Feride Öğretmen, "Belirli aralıklarla testlerini yaptırın. Erken teşhis çok önemli. Hasta olursanız asla umudunuzu kaybetmeyin. Mutlu ve inançlı olursanız bu hastalığı mutlaka yenersiniz" şeklinde konuştu.