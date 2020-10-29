Karaburun kefalinin havyarına yoğun ilgi

İZMİR Karaburun'da avlanan kefalin yumurtalarının tuzlanıp kurutulmasıyla yapılan, cilt yenileyici ve B12 açısından zengin havyar, en çok İstanbul ve Ankara'dan talep görüyor. Karaburun'da yaşayan balıkçılar tarafından denizden çıkarılan kefal, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. İlçede mandıra işleten Volkan Alkış ve İlker Subaşı, balıkçıların avladığı kefallerin yumurtalarını tuzlayıp, kurutarak, havyar yapıyor. Havyar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin hemen her noktasına kargoyla ulaştırılıyor.