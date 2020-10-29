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Haberler İzmir Karaburun kefalinin havyarına yoğun ilgi

kefalinin havyarına yoğun ilgi

Karaburun kefalinin havyarına yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 29.10.2020

İZMİR Karaburun'da avlanan kefalin yumurtalarının tuzlanıp kurutulmasıyla yapılan, cilt yenileyici ve B12 açısından zengin havyar, en çok İstanbul ve Ankara'dan talep görüyor. Karaburun'da yaşayan balıkçılar tarafından denizden çıkarılan kefal, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. İlçede mandıra işleten Volkan Alkış ve İlker Subaşı, balıkçıların avladığı kefallerin yumurtalarını tuzlayıp, kurutarak, havyar yapıyor. Havyar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin hemen her noktasına kargoyla ulaştırılıyor.

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