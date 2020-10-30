24 saat erişilebilir güçlü eğitim modeli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, "Türkiye'de, Blackboard Learn, Blackboard Collaborate ve Panopto Ders Kayıt ve İzleme Sistemi'ni kapsayan eğitim teknolojilerini aynı anda kullanan tek üniversiteyiz. Tamamı yurt dışı tecrübesine sahip akademisyenlerimiz ve son teknolojiye sahip kampüsümüzle uzaktan eğitimde de güçlü ve örnek konumdayız" dedi.



BÖLGENİN İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak 14 Nisan 2001'de kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, bu yıl 20'nci yaşını kutlayacağı yeni döneme, 800 akademisyen ve 9 bini aşkın öğrencisiyle online başladı. Öğrencilerin en iyi eğitimi alması için hummalı bir çalışma yürüterek yeni döneme hazırlanan İEÜ, 250 sınıfa derslerin kaydedilebileceği sistem kurdu. Uzaktan eğitime geçilince, bu altyapı yeni dönemde de etkin katkılar sağladı. Uygulamalı yapılacak bazı derslerde öğrencilerin sosyal mesafeyi korumasını sağlamak amacıyla da sıralar arasına konulmak üzere seperatörler (ayırıcı) tasarlandı. Eş zamanlı olarak derslerini işleyen ve kayıt sistemi sayesinde tekrar tekrar dinleyen, akademisyenleriyle de istedikleri zaman iletişime geçen İEÜ'lü gençler, yeni dönemde de dijital sürece hızlıca uyum sağladı.



EN İYİ UYGULAYAN KURUM OLDUK

Prof. Dr. Aşkar, "Öğrencilerimizle bir arada olamamanın burukluğu olsa da 20'nci yaşımızı kutlayacağımız yeni döneme başlamanın heyecanı içindeyiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, Türkiye'de uzaktan eğitimi en iyi uygulayan ve sisteme en hızlı geçiş sağlayan üniversitelerin başında geliyoruz. Bizler, korona virüs öncesinde 'Akıllı Kampüs' adıyla teknoloji destekli eğitim modelini benimseyerek tüm stratejimizi bu doğrultuda oluşturduk. Teknolojik altyapıya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdik, dersliklerimizi ve tüm materyalleri çağımızın teknolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniledik" dedi.



UZAKTAN EĞİTİMDE GÜVEN

Prof. Dr. Aşkar, şöyle devam etti: "Tüm bunların avantajını da bu süreçte gördük. Üniversitemizdeki 250 derslikte video kaydedici, elektronik tahta ve kameralar mevcut. Bazı bölümlerde öğrencilerimize deney ve uygulama kitleri göndereceğiz. Uygulama ve simülasyon yazılımlarının evlerdeki öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenebilmesi için yazılım firmaları ile görüşmeler yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde, 9 bini aşkın öğrencimiz ve akademisyenlerimizle birlikte süreci sorunsuz geçirmeye çalışıyoruz. Uzaktan eğitimde de güven veren bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz."

ULUSLARARASI YETERLİLİĞE SAHİP GENÇLER

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin başarılarıyla fark yarattığını dile getiren Aşkar, "Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerindeki firmalarda çalışan, kendi işini kuran 400'den fazla mezunumuz var. 8 dilin konuşulduğu kampüsümüzde ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli gençleri yetiştiriyoruz. Akademisyenlerimiz de Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Örneğin, üniversitemizde sağlık çalışanlarımız için kendi kendini temizleyen özel bir maske geliştirdik. Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden bu yıl mezun olan öğrencimiz Çağıl Saydam, yalnız yaşayan bir kadının evde kendi kendine kurduğu diyalogları konu alan '61 Sokak No 4' filmiyle, 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden birincilikle döndü. Tüm bunlar özel, nitelikli bir eğitim sunduğumuzu gösteriyor" dedi.

İKİ YIL İÇİNDE BAŞARI İVMESİ YAKALADIK

Son 2 yılda ciddi aşama kaydettiklerini, bunun tercih sonuçlarına da yansıdığını söyleyen Prof. Dr. Aşkar, "Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında dikkat çekici bir başarı ivmesi yakaladık. Ortalama puana göre Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz, 2018'de 32'nci sırada yer alırken, 5'inciliğe yükseldi. Yazılım Mühendisliği bölümümüz, 10'uncu sıradayken birinciliğe yerleşti. Lojistik Yönetimi bölümümüz de birinciliğe yükseldi. Aynı şekilde halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümümüz de 20'nci sıradan üçüncülüğe sıçradı. Türkiye'de, üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir konsepti bu başarıda çok belirleyici oldu. Takip edilen, özellikle tercih edilen, yaptıklarıyla fark yaratan bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ÜÇ ASRA TANIKLIK EDEN GAZETE

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Yeni Asır Gazetesi'nin 126'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak bir mesaj yayınladı. Aşkar, "1895 yılından bu yana okuyucularıyla buluşarak üç asra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi, Türk basınında önemli bir yere sahip. Yeni Asır Gazetesi, bugüne kadar yaptığı haberlerle Ege Bölgesi ve İzmir'in tanıtımına, gelişimine de katkılar sağladı. Yeni Asır Gazetesi'nin 126'ncı yaşını kutluyor, yayın hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.