  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmalar için 5 milyon TL ödenek gönderdi

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, çalışmalar için 5 milyon TL ödenek gönderdi

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, 'deki depremin ardından 5 milyon lira ödeneği gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmalar için 5 milyon TL ödenek gönderdi

30.10.2020, 17:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'deki depremin ardından harekete geçti.

Bakanlık, bölgedeki çalışmalar için acil yardım ödeneği gönderdi.

5 MİLYON TL YARDIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bakanlık tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiğini açıkladı.

İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyada provokasyon! Emniyet harekete geçti Son dakika: İzmir depreminde 6 kişi hayatını kaybetti İzmir'de enkaz altındakiler için seferber olundu! Başkan Erdoğan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e telefon

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmalar için 5 milyon TL ödenek gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA