Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmalar için 5 milyon TL ödenek gönderdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'deki depremin ardından harekete geçti.
Bakanlık, bölgedeki çalışmalar için acil yardım ödeneği gönderdi.
5 MİLYON TL YARDIM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bakanlık tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiğini açıkladı.İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyada provokasyon! Emniyet harekete geçti Son dakika: İzmir depreminde 6 kişi hayatını kaybetti İzmir'de enkaz altındakiler için seferber olundu! Başkan Erdoğan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e telefon
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