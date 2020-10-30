Alaçatı’nın tatlıcısı İmren'de Fransız tarifleri

Alaçatı'nın kalbinin attığı yerde eşi benzeri olmayan bize özel lezzetleri, geleneksel Türk tatlıları ile Fransız ve dünya lezzetlerini bulabileceğiniz bir yer Alaçatı Tatlıcısı İmren. 1941 yılında başlayan tatlı ve helva üretimini geleneksel üretim tekniklerimizi koruyarak devam ettiriyorlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Alaçatı'ya yerleşen Selanik Muhaciri Hasan Usta ile başlayan tatlı serüveni dededen toruna devam ediyor. Yeni kuşak yöneticileri ile İmren, tatlı konusunda uzman ünlü Fransız şefi transfer ederek yoluna devam ediyor. Çeşmeliler, yıllarca İngiltere'de ve dünyanın birçok ülkesinde ünlü işletmelerde hizmet etmiş ve kraliyet ailesine pastalar yapmış şefin yaptığı kruvasanlar ve geleneksel Fransız tatlarıyla buluşuyor. Ünlü Fransız Şef dünyaca ünlü Harrods, Ritz Hotel London, Le Cordon Bleu gibi mekanlarda çalışmış.



SAKIZIN ANAVATANI ALAÇATI

Çok çeşit arasında İmren'de ne yiyeceğinizi şaşırabilirsiniz. En meşhurundan başlayalım. Sakız denildi mi akla ilk gelen yer, sakızın anavatanıdır Alaçatı. Alaçatı ile özdeşleşen Sakızlı Muhallebi Alaçatı'yı ve bu tadı sevenler için mükemmel. Canınız hafif bir tatlı çektiğinde kendinizi ödüllendirmeniz için en akıllıca yollardan birisi. Kazandibi bir klasik. Hafif yanık, karamelize bir tatlı. Anadolu'dan, geleneklerimizden, köklerimizden gelen bize özgü eşsiz bir lezzet. Fırın Sütlaç, geleneksel Türk mutfağının en güzide tatlılarından. Günlük süt ve pirinç ile hazırlanarak fırında pişiriliyor. Pek çok kişinin ilk tercihi ve hatta en sevdiği tatlı.





GELENEKSEL TATLARA DOYUN

Dondurma belki de keşfedildiği günden beri tatlı dünyasının yıldızı. Bana göre mevsimsiz bu harika tatlıyı en her zaman en taze mamuller ile en doğru tarifleri bir araya getirerek bizlere sunuyorlar. Geleneksel tatlılardan baklava, 40 kat yufka ve her katına bol ceviz koyularak yapılıyor. Kadayıf en çok Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilen bu toprakların bir tatlısı.



TARİFSİZ LEZZET ÇİKOLATA RÜYASI

Geleneksel tarife uygun hazırlanan İrmik helvası size nostaljik bir yolculuk yaşatacak. Aşure, kökeni binlerce yıl geriye dayanan eşi benzeri olmayan bir tatlı. Sakızlı kurabiye bir sembol. Sonu mutlulukla bitecek bir tarif ararsanız en doğrusu kesinlikle lor kurabiyesi olacaktır. Portakal kabuğunun verdiği o muhteşem lezzet ve lor peynirinin kattığı o doku damaklarda bir bayram havası estirecek. Çikolata rüyası, yoğun çikolata lezzeti arayan misafirlere özel, tarifsiz bir lezzet. Kendinizi ödüllendirmek istediğinizde en kolay ve en zevkli çözüm Çikolata Rüyası.