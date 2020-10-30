Ayvalık’a özgü lezzetler Güzelbahçe’ye taşındı

Pandemi süreci ile birlikte birçok işletme zor günler geçirdi geçiriyor. Çoğu işletme pandemi sürecinde kapandı bir daha açılmadı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üç girişimci bu süreçte zor bir yolu seçerek pandemiden sonra Güzelbahçe'de Ayvalık Balıkçısı Okan'ı açmışlar. Bu süreçte açılan her işletme aş demek, iş, istihdam demektir. Hijyen ve sağlık birinci öncelikleri. Her hafta işletme genel olarak dezenfekte ediliyor, günlük olarak da rutin hijyen ve dezenfekte işlemleri uygulanıyor bu konuda bütün tedbirler uygulanıyor.



KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI

Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının öne çıkan temsilcisi. Bunda Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağının, balık bolluğunun, yetişen çok çeşitli yöresel otların, peynir çeşitlerinin, Türk ve Yunan kültürel etkileşiminin ve elbette usta ellerin payı var. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe'de tüm balıklar deniz ürünleri, ot çeşitleri, peynir çeşitleri tabii meşhur zeytinyağları Ayvalık'tan geliyor. Ege Denizi'nin Ayvalık'ın en taze balıkları ve deniz mahsulleri Ayvalık Balıkçısı'nın usta aşçılarının enfes tarifleriyle benzersiz bir ziyafete dönüşüyor. Günlük, taptaze ve çok lezzetli Ege, Girit ve Cunda Ayvalık mutfağını harmanlayarak Ege'de kaybolan lezzetleri ortaya çıkarmışlar. 250 kişi kapasiteli Ayvalık Balıkçısı Okan, Güzelbahçe'nin en güzel yerinde denize sıfır konumdadır. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe, bütün ezberleri bozarak, klasik meze ve lezzet kültürünün dışına çıkarak yeni tatlar oluşturmuş yeni şeyler söylemiş arkasından da başarı gelmiş.

EGE MUTFAĞININ ZENGİN ÇEŞİTLERİ

Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe, Ayvalık, Cunda, Girit ve Ege mutfağının zengin meze çeşitlerini ve ara sıcaklarını sunuyor. Hiçbir yerde olmayan mezeler ve ara sıcaklar mekana özgü spesiyalleri bulunuyor. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe butik olarak şubeleşmeden yoluna devam etmek istiyor. Soğuk mezelerden, hardallı levrek marin, isli ahtapot, isli lakerda, fesleğenli köz patlıcan, Ayvalık balıkçı mezesi (Atatürk Mezesi), balzamikli karides ve sakal kalamar nefis. Ara sıcaklardan ahtapot tandır, soslu ahtapot, sütlü levrek marin, Ayvalık lokumu, kremalı karidesli akkız ve yoğurtlu dil mutlaka denemeniz gerekenler arasında. Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe'de balık çeşitlerinin yanında isteyenlere etin ve köftenin en özel çeşitleri sunuluyor.

MANZARALI KAHVALTI KEYFİ

Ayvalık ve Cunda'nın peynirini, yöresel lezzetlerini sunan enfes kahvaltısı muhteşem deniz manzarasında harika bir lezzet şöleni yaşatıyor. Soğuk mezeden tatlıya kadar her şey aynı kalite ve standartlarda... Buna hizmet kalitesi ve güler yüzlü personeli de eklenince Ayvalık Balıkçısı Okan Güzelbahçe'nin İzmir'de lezzet adresiniz olacak.



