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Haberler İzmir Başkan Erdoğan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e telefon

Başkan Erdoğan'dan Başkanı 'e telefon

, 'de meydana gelen depremle ilgili, Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e telefon

AA

30.10.2020, 16:52 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,17:08

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile depremle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.

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