Bergama’yı şahlandıracak proje

Üç bin yıllık kadim kent Bergama'da yıllardır hayal edilen Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun hummalı çalışmasıyla gerçeğe dönüşüyor. Tarihi kent Bergama'nın makus talihini değiştirecek olan proje, aynı zamanda barındırdığı birçok özellikle Türkiye'de tek olacak. UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın en prestijli projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da yakından takip ediliyor.



6 MEDENİYETE YOLCULUK

9 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen proje tamamlandığında Türkiye eşi benzeri bulunmayan bir turizm alanına kavuşacak. Bu projenin Bergama'nın vizyonu olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu projemizi yakından takip ediyor. Projemizin duyurusunu Cumhurbaşkanımız 22 Şubat 2020 tarihinde ilçemize yaptığı ziyarette müjdelemişti. Tamamlandığında, üç bin yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkacak. Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılarımız birer pırlanta gibi ışıldayacak. Bergama'mızın kalbinde özel bir turizm alanı oluşturulacak" dedi.





BÖLGENİN GÖZBEBEĞİ OLACAK

Tarihin nefes aldığı kent, UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın bu projeyle kabuğunu kırmaya ve turizmin göz bebeği olmaya hazırlandığına işaret eden Koştu, "İki bin 400 yıllık tarihi tonozlar, köprüler ve tarihi yapıları turizme kazandıracağız" dedi. Bergama'nın makus talihini değiştirecek olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah projesiyle tarihi mahalleleri ayağa kaldırıp, turizm alanı oluşturacaklarını kaydeden Başkan Koştu, "Bergama'da yıllardır konuşulan ama bugüne kadar yapılamayan bu proje için aralıksız çalışıyoruz. Projemizle tarihi mahallelerde oturan ve yılların ilgisizliği ile yaşam mücadelesi veren mahalle sakinlerimiz de daha bakımlı ve huzurlu bir çevrede yaşamaya başlayacak. Ata yadigarı tarihi evlerde oturan hemşehrilerimiz de bu projemizin bir an önce yaşama geçmesini bekliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Bergama'mız değerine değer katacak. Tarihin nefes aldığı kentimizin turizmin gözdesi olması zamanı geldi de geçiyor bile. Bu proje her anlamda Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Bergama'yı şahlandıracak" dedi.







'YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ'

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan Yeni Asır Gazetemizin 126. yaşı kutlu olsun. Bölge gazeteciliğinde kurulduğu ilk günden beri ilkleri gerçekleştiren ve bugüne kadar başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden bölgemizin nadidesi Yeni Asır Gazetesi'nin 126 yıldır kamu adına görevini en iyi şekilde yapması bölgemize büyük bir hizmettir. Yeni Asır basın camiası içinde bir okul görevi görmüştür. Her alanda ilkleri gerçekleştirmiştir. Bu başarılarıyla okurlarından her zaman alkış alan Yeni Asır'ın yayın hayatına devam etmesi dileklerimle 126. yaşını kutluyorum" dedi.