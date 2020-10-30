Buket’i öldüren kazada uyuşturucu etkisi var

Sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığından ve bu davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiğinden 'bilinçli, taksirle ölüme sebep olmak'la suçlandığı vurgulandı. Verilen kararda, "Sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı için bu davranışının ölüm neticesi doğuracağını öngörmesi gerektiğinden hakkında 'bilinçli taksirle öldürme' suçunun oluştuğu kabul edilerek cezalandırma yoluna gidilmiştir" denildi. Kararda hapis cezasının ertelenmesine ya da para cezasına çevrilmesine yer olmadığı da vurgulandı.