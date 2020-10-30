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Haberler İzmir Buket’i öldüren kazada uyuşturucu etkisi var

Buket’i öldüren kazada etkisi var

30. , Gaziemir'de kamyonetle polis memuru Buket Keleş'e çarparak şehit olmasına yol açan sürücü Sedat A'ya verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.

Buket’i öldüren kazada uyuşturucu etkisi var
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığından ve bu davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiğinden 'bilinçli, taksirle ölüme sebep olmak'la suçlandığı vurgulandı. Verilen kararda, "Sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı için bu davranışının ölüm neticesi doğuracağını öngörmesi gerektiğinden hakkında 'bilinçli taksirle öldürme' suçunun oluştuğu kabul edilerek cezalandırma yoluna gidilmiştir" denildi. Kararda hapis cezasının ertelenmesine ya da para cezasına çevrilmesine yer olmadığı da vurgulandı.

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