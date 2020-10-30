Denizin olmadığı yerde bir balık restoranı

Hisarönü Balık Pişiricisi Hüseyin Usta’nın Bornova’daki restoranı Forum Tatmahal’de lezzete düşkün İzmirlilerin uğrak yeri haline geldi

Hüseyin ustanın restoranının deniz kenarı olmamasına rağmen balık severlerin en önemli adreslerinden birisi olmasının sebebi ustaların ustası Hüseyin ustanın tecrübe birikim ve ustalığında yatmaktadır. Hüseyin Usta "Balık işi önce güven sonra da bilen işidir" diyerek mutfaktaki ustalarını da kendisinin yetiştirdiğini belirtiyor. Hüseyin Usta mutfakta yılların birikimi ve tecrübesini kendi işyerinde ortaya koyarken eşi Gülcan Hanım da restoranın finans ve yönetimini üstleniyor. Gülcan hanımın meşhur turşuları da restorana artı katıyor.



SICAK EV ORTAMI

Ustaların ustası balık üstadı Hüseyin Usta... İlk olarak 1985'te İzmir'in en eski balık restoranlarından olan Kemeraltı'ndaki Hisarönü Balıkçısı'nda, Fethiyeli Recep Özgün Usta'nın yanında başlayan Hüseyin Usta, şimdi buranın patronu olarak Ömür Balık Lokantası olarak hizmet veriyor. Samimi atmosferiyle genç yaşlı herkesin ve özellikle de çocuklu ailelerin rahatlıkla gelebildiği bir yer olan tesis, mevsimine göre hazırlanan mezeleri ve taze salatalarıyla, özel soslarla pişirilen birbirinden lezzetli balık ve deniz mahsulleriyle müşterilerden tam not alıyor. Gerçek ve lezzetinde balık yemek için uzaklara gitmeye gerek kalmıyor. Restorana gelenlerin yüzde 70-80'inin aileler olduğunu belirten Hüseyin Usta, sıcak, samimi ve insanların kendisini evlerinde hissettikleri bir ortam yarattıklarını söyledi. 2011'de kapılarını açtıkları dönemde 5 masalık alanda 40 kişilik müşteri kapasitesine sahip olan Balık Pişiricisi Hüseyin Usta, bugün 4 ayrı bölümde 180 kişiye kadar hizmet verebiliyor. Yılbaşı, özel günler, yaş günleri ve şirket yemeklerinde canlı müzik imkanı da bulunan restoranda otopark sorununun olmaması müşterileri buraya çeken olumlu etkenlerden biri. Mutfak ve tuvaletlerin temizliği konusunda titiz davranan Aydoğdu çifti, müşterilerin gönül rahatlığıyla mutfağa girebileceklerini ifade ediyor.



GERÇEK DENİZ BALIĞI

Hüseyin Usta'ya göre balık restoranlarının en önemli özelliği taze deniz balığı sunması olmalı. Balıkların dışında bütün malzemelerin alımında doğal olmasına ve tazeliğine önem veriliyor. Hüseyin Usta Balık Pişiricisi'nde balığın her türlü ızgara, tava ve şişinin en özel örneklerini tatmak mümkün.