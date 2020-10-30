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Ege ihracatında lider

Pandemi döneminde gıda zincirinde kesinti olmaması için 7 gün 24 saat çalışarak üretim ve yapan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü çalışmalarımızın semeresini ’nden yapılan ihracatında lider olarak aldık

Ege tarım ürünleri ihracatında lider
Giriş Tarihi: 30.10.2020
Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatında yeni lider yaş meyve sebze ve mamulleri oldu. Ege Bölgesi'nden yapılan taze meyve sebze ihracatı yüzde 41'lik artışla 160,5 milyon dolardan 226 milyon dolara çıkarken, meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 11'lik yükselişle 440 milyon dolardan, 488 milyon dolara fırladığını aktaran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Son 1 yıllık dönemde ise ihracatımızı yüzde 16'lık artışla 865 milyon dolardan, 1 milyar 3 milyon dolara arttırdık ve 2020 yılı sonu için koyduğumuz 1 milyar dolar ihracat hedefine 3 ay öncesinde ulaştık. Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatı ise 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 5'lik artışla 3 milyar 479 milyon dolardan, 3 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Son bir yıllık dönemdeki tarım ürünleri ihracatımız ise 5 milyar 82 milyon dolara çıktı" dedi.

HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP
Ülkemizin kalkınmasının üretim ve ihracat ile mümkün olacağına inandıklarını kaydeden Uçak, şöyle devam etti: "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, 2019 yılının Ocak - Eylül döneminde 600 milyon dolar olan ihracatımızı, 2020 yılının Ocak - Eylül döneminde yüzde 17'lik artışla 714 milyon dolara taşıdık. Bu başarımızla Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 7 tarım ürünleri ihracatçı birliği arasında birinci sıraya yükseldik. İhracatçılarımızın, emek ve gayretleri bu süreçte hayati öneme sahip. Ege Bölgesi'nde ilki Dikili'de kurulan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin itici gücüyle Ege Bölgesi'nin tarımsal ürün ihracatının orta vadede 10 milyar dolara çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, ihracat yolculuğumuzda her zaman desteğini gördüğümüz Yeni Asır Gazetesi'nin 126. kuruluş yıldönümünü kutluyor, yayın hayatının nice yıllar sürmesini diliyorum."

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