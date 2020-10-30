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Haberler İzmir Emine Erdoğan'dan İzmir'e geçmiş olsun mesajı

Emine Erdoğan'dan 'e geçmiş olsun mesajı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. , Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun." dedi.

Emine Erdoğan'dan İzmir'e geçmiş olsun mesajı

30.10.2020, 16:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezi Seferihisar olan, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Can kaybı olmamasını temenni ediyorum, Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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