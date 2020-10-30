Fast food’a karşı Altınkapı

Altınkapı Türk ve Osmanlı Mutfağı Şubesi, haftanın 6 günü öğle saatlerinde, her gün değişen 40 çeşidi ile çalışan sevenlerini de mutlu ediyor. Anne yemeğini özleyenler ile yöresel tatları arayanların da öğle saatlerinde lezzet durağı olan Türk ve Osmanlı Mutfağı, en sevilen zeytinyağlı ve etli yemeklerini sevenleri ile buluşturuyor.



SAĞLIKLI YEMEKLER

Yaprak sarma, Etli Dolma, Ekşili Sulu Köfte, Karnıyarık, Taze Fasulye, Kuru Fasulye gibi anne yemekleri ile Tas Kebabı, Kuzu Tandır, Keşkek, İncik ve İslim Kebabı, Levrek Buğulama, Ankara Tava, İzmir Köfte ve İspir Kuru Fasulye gibi yöresel yemekler en sevilen ve tercih edilen yemekler arasında. Altın Ayı şubesi ise futbol âşıklarının tercih ettiği, iş stresini ve yorgunluğunu atmak isteyenlerin iş çıkışı uğramadan evine dönmediği, gençlerin doğum günlerinin vazgeçilmezidir. Sezer Yiğit Altınkapı'nın bayrağı devir aldığı ve başarıyla yükseklere taşıdığının kanıtı olan yeni şube Altınkapı Kantin, mezunu olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin içerisinde kapılarını açmıştır. Genç nesile "sağlıksız hızlı yemekleri (fastfood)" unutturmayı amaçlayarak 2018'de açılan Altınkapı Kantin, başta Altınkapı Döner ve Dürüm Döner olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve çalışan kadrolarına katkı maddesiz, gerçek etten, sağlıklı yemekler sunarak hem karın hem göz doyuruyor. Sadece genç nesillerin ve onları yetiştirenlerin hayatlarına dokunmakla kalmayan Sezer Yiğit Altınkapı, Pandemi sürecinde Sosyal Sorumluluk Projesi olarak yarattığı ücretsiz Karekod Restoran Menü ile kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelere de destek sağlamıştır. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" sloganı ile Sezer Yiğit Altınkapı, babası Cüneyt Altınkapı'nın adımlarını başarıyla takip etmektedir. Altınkapı tüm şubelerinde Turuncu Çember sertifikası alarak, yeme içme hijyen kriterlerini sağladığını kanıtlamıştır.

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