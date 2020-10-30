Gaziantep’ten İzmir’e tatlı yolculuk: Ağam

Baklava, her lokmasında ayrı bir lezzet saklı olan 40 katlı bir lezzet. Üstelik bu tatlıda lezzet kadar, bir tarih yolculuğu da saklıdır. Nitekim Orta Asya steplerinden İran'a ve oradan Anadolu'ya uzanan bu lezzet yolculuğu, Osmanlı Dönemi'nde zirveye ulaşmıştır. Tarihi çok eskilere dayanan ancak gerçek lezzetini Osmanlı mutfağında bulan baklava, bilhassa son dönemlerde pek çok ülke mutfağınca "paylaşılamayan lezzet" durumundadır.



TATLI BİR HAYAL

Gaziantep baklavasının İzmir'deki temsilcisi Ağam, bu yıl 42. yılını kutladı. Ağam, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikası ve 16 şubesi ile var olma nedeni olan İzmirlilerin "tatlı eseri" olarak, hayranlık uyandırıyor. Ağam, Gaziantep'in yetiştirdiği tatlı ustalarından biri olarak tanınan Yaşar Murat'ın "tatlı bir hayali" olarak İzmir'de kurulur.



ÜRÜNLER YÖRESİNDEN

AĞAM baklavalarının kalitesinin sırrı, yarım asrı aşan bilgi birikim ve ustalığın işini sevgi ve bütün ürünler su ve şeker hariç yöresinden alınıyor. En önemli malzemelerden ilki yağdır. Bu yüzden yağ, Urfa'da ilkbaharda 15 çeşit taze körpe çiçek ve otları yiyen hayvanlardan alınıyor. İkinci önemli malzeme olan fıstık ise mevsiminde Antep'ten özel boz fıstık çeşitlerinden alınıyor. Baklava unu da durum buğdayı denen sert buğdaydan üretiliyor. Ağam'da baklava çeşitlerinin yanında kadayıf, su böreği, sütlü tatlılar, çikolata ve dondurma çeşitleri ile de bulunuyor. Su böreği için Antep'ten gelen keçi peyniri mozarella ile karıştırılarak kullanılıyor. Yaz aylarında güneşte doğal olarak kurutulmuş nişastalar yılık olarak alınıyor. Dondurmada Kastamonu yöresi salebi ile Yozgat yöresinin salebi ile paçal yapılarak kullanılıyor.

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