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Haberler İzmir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki deprem için geçmiş olsun mesajı

Berat Albayrak'tan 'deki için geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberine göre Berat Albayrak, 'de meydana gelen sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki deprem için geçmiş olsun mesajı

30.10.2020, 16:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.

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