Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki deprem için geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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