Hedef istikrarlı toparlanma

Küresel ve ulusal ölçekte son yıllarda ekonomiden siyasete kadar uzanan geniş bir perspektifte oldukça zorlu bir gündem izleniyor. En güvenli kentlere bile uzanan terör saldırıları, farklı coğrafyalardaki savaş ortamı, mülteci meselesi, farklı ülkelerdeki seçim süreçlerinin yarattığı gerginlikler, ticaret savaşları küresel ekonomiyi zaten derinden etkilemekteydi. Tüm bunların üzerine, II. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük krizle yüz yüze kaldığımız Kovid-19 pandemisi, dünya ekonomisini adeta şok düzeyinde daha da derinden sarstı. Zira, en olumsuz risk senaryolarında bile, bir virüsün dünyayı böyle kısa bir süre içinde bu denli kontrol altına alacağı tahmin edilemiyordu. Türkiye olarak coğrafi konumumuz gereği, tüm bu krizin merkezinde yer alıyoruz. Yani güncel olarak yüzleştiğimiz ana gündem maddesi Kovid-19 pandemisi olsa da sınır coğrafyamızdaki çatışmalar, Doğu Akdeniz meselesi, AB, ABD ve Rusya gibi büyük güçlerle ile ilişkilerimiz gibi çok farklı derin sorunlarla mücadele ediyoruz. Tüm bu gelişmeler de ekonomimizi derinden etkiliyor.



BU SÜRECİ DE ATLATACAĞIZ

İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle ihracata ağırlık vermemiz, yeni ihracat kanallarını ve alternatif pazarları zorlamamız son derece önem taşımaktadır. Bununla birlikte, piyasada beklenilen canlanmanın yeterince gerçekleşmemesi, vergi ve SGK ödemelerinin 2021 yılına ötelenmesini zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz bu süreci de atlatacağız. Bizler de hem üyelerimizle temas halinde kalarak güncel konularını alıyor hem de bu konuları ilgili mercilere ileterek çözüm arayışlarında bulunmaya devam ediyoruz. Ayrıca, bu süreci İzmir'deki diğer tüm Odalarımızla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Zira, bu süreçten en az hasarla çıkabilmemiz ve bir an önce istikrarlı toparlanma eğilimine girebilmemiz için, işbirliği ve dayanışma azmimiz her zamankinden daha önemli hale geldi. En küçük esnafından, en büyük fabrikalara kadar tüm kesimleri olumsuz etkileyen böyle büyük bir kriz, ancak dayanışma ve işbirliği ile atlatılabilir. Bu bağlamda, toplumsal olarak birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha sağlam hale getirmemizi temenni ediyorum.

İZMİR VE TÜRKİYE İÇİN GURUR VERİCİ

Haberciliğin büyük önem taşıdığı 1800'lü yılların sonunda kurulan Yeni Asır Gazetesi'nin 126 yıl sonra yine çok karışık bir dünya gündeminde faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Yorgancılar, şunları söyledi: "Koca bir yüzyılı aşkın sürede köklü olayların tanıklığını ve haberciliğini yapmak, dünyada az sayıda köklü kuruluşun başarısıdır. Yeni Asır Gazetemizin de bu kuruluşlardan biri olduğunu bilmek, İzmir adına olduğu kadar Türkiye adına da gurur verici... Yeni Asır'ın 126. yılını ve kurucularından itibaren bu yaşa gelmesinde çaba gösteren tüm emektarlarını gönülden kutluyor, nice yıllar diliyorum."