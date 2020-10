Her şey evinizin altında

İzmir Bornova’da Ontan A.Ş’nin hayata geçirdiği ‘Sign Of The City Awards’ ödüllü Modda Bulvar projesinde ilk etap teslimleri Mart 2021 itibariyle başlıyor. Projede oluşturulan yaşam alanında AVM, cafe-restoranlar, süpermarket, kültür sanat merkezi, spor salonu gibi çok geniş sosyal olanaklar mevcut

İzmir Bornova'daki Kamil Tunca Bulvarı üzerinde toplam 5 blok 1050 konuttan oluşacak İzmir'in Premium konseptli en iyi sosyal yaşam projesi olan Modda Bulvar'da ilk etap teslimleri Mart 2021 itibariyle başlıyor. Birçok önemli projeye imza atan ve İzmir'in köklü firmalarından olan Ontan Aş.'nin hayata geçirdiği 'Sign Of The City Awards' ödüllü projede, ilk etapta toplam 2 blok ve 326 konut; 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerini içeriyor.



SOSYAL OLANAKLARA SAHİP

"Her şey evinizin altında" sloganıyla yola çıkan Modda Bulvar Projesi zemin, 1. ve 2. katlarında alışveriş merkezi, cafe-restoranlar, süpermarket, kültür sanat merkezi, tiyatro, spor salonu, modern sanat müzesi, bilim müzesi gibi çok geniş alanda sosyal olanaklara sahip. Proje, toplam 15 bin metrekare alanda yapılmakta olup, çevreyolu bağlantısına, yapımı devam eden Buca uçanyola, yeni yapılacak olan metroya çok yakın konumuyla şehrin kalbinde ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Projede ayrıca zeminde 3 katlı kapalı otopark, açık otopark, açık-kapalı yüzme havuzları, resepsiyon, güvenlik, vale, temizlik hizmetleri gibi tüm olanaklar sunuluyor.



ULAŞIMIN KALBİNDE

Bornova'daki İzmir'in ana transfer merkezine 500 metre mesafedeki Modda Bulvar Projesi, şehiriçi ve şehirlerarası tüm ulaşım noktalarının kesişiminde bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yakın gelecekte metro ve hızlı tren hatlarının olacağı İzmir Otogarı'nı "İzmir Ana Transfer Merkezi" ne dönüştürecek. Proje bu yönüyle de yatırımcılarına konum itibariyle büyük avantaj sağlayacak.Teslime yakın dairelerdeki son fırsatlar ise devam ediyor. Kalan daireler için peşin, taksitli ve kredili ödeme seçenekleri mevcut olup müşterilere ödeme kolaylığı sunuluyor. Yatırımcılara yüzde 20 peşinat ve 120 aya kadar kredi, taksitli seçenekte 12 aya kadar sıfır faiz ve peşin alımlarda indirim sağlanıyor.



2.ETAP YENİ YIL İLE BİRLİKTE

Modda Bulvar Projesi'nin 2. etabı önümüzdeki yıl ile birlikte başlayacak olup, satış için ön talepler alınmaya başlandı. Yeni etapla birlikte mevcut 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerine yine geniş metrekarelere sahip 4+1'ler de eklenecek.