Üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da kısa süre içerisinde şehrin hızına ayak uydurup burada yeni bir yaşam kurma çabasındayken yavaş yavaş memleket özlemiyle tanışmaya başlayan Ahmet Orkan Altay, "Her şey bana İzmir'i hatırlatıyor, Aileme, dostlarıma ve de İzmir'e duyduğum özlemi artırıyordu. En çok da sabah kahvaltıları. Çünkü, kahvaltıda bence çok büyük bir eksik vardı. İstanbul'da boyoz yoktu" diyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra kazandığı tecrübelere girişimci ruhunu da ekleyerek İstanbul'da Gerçek Boyoz mottosuyla "bi'boyoz"u kurmuş. Beşiktaş'ta açılan ilk şubeye kısa süre içerisinde Kadıköy şubesini eklemiş. İlk frachiseını da Üsküdar'da vermiş. 2012 yılında kurduğu hayalini gerçekleştirme yolunda hızla ilerliyor. Bilindiği gibi biz İzmirliler için geleneksel boyoz, sade ve ıspanaklı pişirilir ve kahvaltıların vazgeçilmezidir.



ÇOK ÇEŞİT BULUNUYOR

Fakat birkaç yıldır boyoz farklı malzemeler eklenerek diğer öğünler için bir alternatif olma yolunda ilerliyor. Bi Boyoz'da da sade, ıspanaklı, pırasalı, patlıcanlı, kaşarlı, cheddarlı, ürünler ve bunların pastırma, kavurma ve janbon özel domates soslu miksleri var. Geleneksel boyozcular için İzmir tulumu ve haşlanmış yumurtada her zaman hazır. Ayrıca tahinli, çikolatalı ve reçelli boyozlar da denenmeli.

BOMBAYI UNUTMADIK

İzmir'in tatlarını İstanbul'a taşırken İzmir Bomba'yı da unutmadık. Klasik İzmir Bomba'yı bir de beyaz çikolatayla denedik. Fırından yeni çıkmış İzmir Bomba çeşitlerini günün her saatinde tüm şubelerimizde bulabilirsiniz.