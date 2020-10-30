İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Ülkemizin büyük değeri

Evrensel değerler ile bu ülkenin hamurunda var olan hoşgörü ve diyalog kavramlarını bir araya getirmeyi başaran Yeni Asır, ciddi, objektif ve sansasyondan uzak yayıncılık anlayışıyla bölgemizin ve ülkemizin esenliğine büyük katkı sağlamaktadır

Bilindiği gibi gelişmiş medya, toplumun ve bireylerin sesini doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla dile getirmek suretiyle önemli bir kamu hizmetini ifa ederken aynı zamanda demokrasinin de işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak görülmektedir. Dolayısıyla basın ve yayınımızın gelişmiş, ilerlemiş olması, ilke ve değerlerini aşındırmadan faaliyetlerini sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Memnuniyetle görülmektedir ki medyanın deneyimli yönetici ve çalışanlarının çoğunluğu, bu konuda gazetecilik mesleğinin ilke ve ahlaki değerleri çerçevesinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmektedirler.



DOĞRU, OBJEKTİF, TARAFSIZ

Bunlardan biri de Yeni Asır Gazetesi'dir. Yeni Asır Gazetesi, 126 yıldır ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında yaşanan önemli olayları, Türk insanına, bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza doğru yansıtmada azami gayreti gösteren gazetelerden biridir. Bu köklü kurumun yayın hayatı boyunca demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğüne önemli katkılar sağladığını biliyoruz. Doğru, objektif ve tarafsız yayıncılığı sayesinde İzmir'de faaliyetlerini sürdürmesine rağmen tüm Türkiye'de ilgiyle ve beğeniyle izlenilen bir yayın grubu olduğunu da görüyoruz.



İZMİR DENİLİNCE İLK AKLA GELEN

Gazete, geçen sürede Türkiye'ye büyük değer katmıştır. Evrensel değerlerle bu ülkenin hamurunda var olan hoşgörü ve diyalog kavramlarını bir araya getirmeyi başaran Yeni Asır, ciddi, objektif ve sansasyondan uzak yayıncılık anlayışıyla bölge ve ülkemizin esenliğine katkı sağlamaktadır. Elektroniğin, haberleşmenin ve otomasyonun hakimiyetinin başladığı bir dönemi yaşayan dünyamızda mesleki ilkelerinden ayrılmadan teknolojinin tüm imkanlarından azami derecede yararlanmaya da gayret ettiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum. Bütün bunlardan dolayı İzmir denilince ilk akla gelen, ilin temel değerlerinden biri de insanların zihninde yer edinen Yeni Asır ailesidir. Tabiki bu etkinin oluşması kolay değil. Emek gerektirir, özverili bir çaba gerektirir, objektif ve tarafsız olmayı gerektirir.



İNSANİ DEĞERLERDEN AYRILMAYAN

İzmir'in değerlerine değer katan Yeni Asır ailesinin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm yönetici ve çalışan emekçilerine teşekkür ediyorum. Gazetenin şu anki genel yayın yönetmenini, koordinatörünü ve Yeni Asır ismini güçlendiren tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Çağımızın evrensel insani değerlerini savunan, mesleğin temel ilkeleri ile işine sarılan ve bu doğrultudan ayrılmayan Yeni Asır Gazetesi'nin başarılarının devamını ve nice yüzyıllar diliyorum.