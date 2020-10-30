İzmir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUŞU

İZMİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile birlikte tebrikleri kabul eden Vali Yavuz Selim Köşger, "Türk milletinin kendi küllerinden yeniden doğuşu olan Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, engin ileri görüşlülüğüyle muasır medeniyet yolunda büyük bir düşünce değişimini başlatmış, yeni kurulan devleti cumhuriyet ile taçlandırarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisini gerçekleştirmiştir" dedi.



SERTAB ERENER'DEN DEV KONSER SERTAB

Erener ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, dün akşam Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda dev bir konser verdi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği bayram konserinde Erener birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.



ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI 'BEYAZ VAGON'A BÜYÜK İLGİ

İzmir Alsancak Garı içinde sergilenen Atatürk'ün yurt içi seyahatlerinde kullandığı "Beyaz Vagon", Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde fotoğraf sergisiyle ziyaretçilerini ağırladı.



FOÇALI YELKENCİLER CUMHURİYET BAYRAMI'NI DENİZDE KUTLADI

İZMİR'in Foça ilçesinde, küçük yelkenciler Cumhuriyet Bayramı'nı denizde yelken açarak kutladı. Suya akseden bayrak ve posterin izdüşümleri arasında dolaşan beyaz yelkenliler renkli görüntüler oluşturdu. Sahildeki Foçalılar ve ilçeyi ziyaret eden tatilciler, yelkencilerin kutlamasını uzun süre alkışlayarak izledi.



MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

İZMİR'in Konak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü, Türk bayraklarıyla süslenerek Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na uzanan meşaleli yürüyüş ile kutlandı. Yürüyüşte, zeybek ekibi gösterileriyle çok beğenildi.



CUMHURİYET YARIŞMASI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

İZMİR Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar. Kompozisyon yarışmasında ekonomi yazarımız Gonca Elibol'un kızı 9. sınıf öğrencisi Beste Elibol ikinci oldu.