İzmir'deki toplanma alanları yayınlandı

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.
"EVLERE GİRMEYİN" UYARISI
Uzmanlar, artçıların devam edebileceği, depremin yoğun hissedildiği noktalarda bir süre evlere girilmemesi gerektiğini açıkladı.
İZMİR VE İLÇELERİNDEKİ TOPLANMA ALANLARI
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