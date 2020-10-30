  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'deki toplanma alanları yayınlandı

'deki toplanma alanları yayınlandı

, 'in tüm ilçelerindeki toplanma alanlarını internet sitesinden yayınladı.

İzmir'deki toplanma alanları yayınlandı

30.10.2020, 17:28

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.

"EVLERE GİRMEYİN" UYARISI

Uzmanlar, artçıların devam edebileceği, depremin yoğun hissedildiği noktalarda bir süre evlere girilmemesi gerektiğini açıkladı.

İZMİR VE İLÇELERİNDEKİ TOPLANMA ALANLARI

İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyada provokasyon! Emniyet harekete geçti Son dakika: İzmir depreminde 6 kişi hayatını kaybetti İzmir'de enkaz altındakiler için seferber olundu! Başkan Erdoğan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e telefon

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki toplanma alanları yayınlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA