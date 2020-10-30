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Haberler İzmir İzmir'deki vahşi cinayette katil zanlısının kaçışı kamerada

'deki vahşi cinayette katil zanlısının kaçışı kamerada

Son dakika... Korkunç cinayette katil, kurşun yağdırdı. 'in Karşıyaka ilçesinde 'nu (39) tabancayla vurarak öldüren F.E.'nin kaçışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'deki vahşi cinayette katil zanlısının kaçışı kamerada

30.10.2020, 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,10:11

Son dakika... Olay, 28 Ekim akşamı saat 19.30 sıralarında Tersane Mahallesi Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. F.E., husumetli olduğu Engin Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında F.E., yanında getirdiği tabancayla Ekşioğlu'na 3 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Engin Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Cinayetin ardından şüphelinin peşine düşen ekipler, olay yeri yakındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasından F.E.'nin elinde tabancayla koşarak kaçtığı görüldü. Polis, F.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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