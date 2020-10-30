İzmir’i İzmir yapan lezzetler

İzmir, yöresel yemekleri, kahvaltı sofraları ve deniz ürünlerinden yapılan yemekleri oldukça lezzetli ve zengindir. Güzel İzmir'in meşhur lezzetleri arasında boyoz, kumru, lokma, İzmir köftesi, şevketi bostan, sura, kuşkonmaz kavurması, kirde kebabı, İzmir tulumu ve asma yaprağında barbunya yer alır. İzmir'e gelen herkese bu güzel lezzetlerin tadına bakmadan geri dönmemesini öneriyoruz. İzmir'e uğradığınızda mutlaka tatmanız gereken lezzetleri aşağıda sizler için derledik. İşte, İzmir'in en güzel ve en ünlü yiyecekleri...

Şevketi bostan:

Şevketi bostan bir çeşit bitkidir. Şevketi bostan farklı çeşitlerde yapılmaktadır. Sulu bir yemek olarak kuzu eti ile düdüklüde pişirilmektedir. Aynı zamanda da haşlanarak ya da kavurularak pişirilebilir. Ancak mümkünse ilk denemenizi İzmir'in meşhur esnaf lokantalarından birinde yapın.

İzmir tulumu

İzmir tulumu, Bergama ilçesine özgü bir peynir çeşididir. Sadece koyun sütünden yapılır. Diğer bir adı ise çoban peyniridir. İzmir'de kahvaltı keyfi yapıp, mutlaka yöresel lezzet arayanlar için İzmir tulumu da bahsedilmeye değer bir tat. Kemeraltı'nda yer alan Havra Sokağı; gıda konusunda aradığınız her şeyi temin edebileceğiniz mucize bir yer.



Asma yaprağında barbun

İzmir'de deniz ürünleri sıklıkla ve çeşitli şekillerde pişirilmekte ve tüketilmektedir. Özellikle en meşhur deniz ürünü asma yaprağında barbundur. Barbunyalar özel bir sosa bulanır ve daha sonra asma yaprağına sarılıp fırın tepsisinde pişirilir.

Badem ezmesi

Kemeraltı'nda tadabileceğiniz bir başka şekerli lezzetle devam edelim. Türkiye'de çok az yerde bu tatta yiyebileceğiniz badem ezmesi; babadan oğula nesillerdir işletilen küçük bir dükkanda karşınıza çıkıyor. Ezme keyfinize Türk kahvesi eşlik edebilir.

Kabak çiçeği dolması

KAbak çiçeği, Egelilerin buldukları anda kaçırmadıkları hassas bir bitki. Hünerli ellerde dolma haline gelen bu kırılgan malzemeye dereotu, nane maydanoz ve taze soğanın tat kattığını söyleyebiliriz. İşin sırrı ise, hamarat şeflerin çok iyi bildiği gibi tarife eklenen az miktarda toz şekerde saklı olabilir.

Karışık ot kavurması

Ömür biter, İzmir'in yöresel yemekleri içinde otlar bitmez. O halde size tüm bu otları pratik bir biçimde tüketmenin formülünü açıklıyoruz. Arapsaçı, cibez, ısırgan, gelincik ya da ebegümeci gibi otların birer tutam eklenmesiyle ortaya çıkan ot kavurması zeytinyağı, sarımsak, soğan gibi lezzetlerle tamamlanıyor.

Radika salatası

Karahindiba adıyla da bilinen radika otundan yapılan salata; Ege'nin şifalı lezzetlerine güzel bir örnek olma özelliğine sahip. İşin içine zeytinyağı, limon ve tuz girince zaten salata da aynı anda şekillenmiş oluyor. Birbirinden güzel aromaların iç içe geçmesi sonucunda; gerçekte nerede olursanız olun sofranızda İzmir'e özgü lodos esintisini hissetmeniz an meselesi.

Enginar dolması

İzmir'in Urla ilçesi Enginar Festivali'ne her yıl özenle ev sahipliği yaptığına göre; burayı enginarın ana vatanı saymamızda hiçbir sakınca yok. Farklı şehirlerde insanlar bu leziz sebzeyi neredeyse tanımazken, İzmir'de pazarlar enginar mevsimini heyecanla bekliyor. Mevsiminden sonra da enginar keyfine devam edebilmek için kadınlar dondurucularında enginar kalbi depolamayı da ihmal etmiyor. Enginarın dolması ise ayrı bir uzmanlık alanı. Pirinç ve dereotu gibi lezzetlerin, enginar yemeğine çok yakıştığı konusunda size kefil olabiliriz.

Tire köftesi

İzmir şehir merkezinden uzaklara açılsanız da; neyse ki yöresel lezzetler bitmek bilmiyor. Bu kez Tire ilçesine özgü köfte, hem şekli hem de tadı itibarıyla farkını ortaya koymuş durumda. Köftenin başlıca özelliği; altta ekmek yatağı ve üzerinde domates sos ile servis edilmesi olarak sayılabilir. Formuna dikkat edenler için ekmeksiz sipariş verme seçeneği de var.



Otlu börek

Halen Tire sınırları içindeyken, siz en iyisi otlu börek yemeden dönmeyin. İçine ısırgan otu ve pırasa gibi sebzeler katılan bu börek çeşidi, hem Ege otlarını hem de hamurun doyuruculuğunu bir arada sunuyor. Bu sayede Ege'ye gelip otları tatmadım demezsiniz.

Deniz börülcesi

İzmir'de deniz ürünlerinden oluşan ve gün batımından gecenin geç saatlerine kadar süren uzun sofra keyifleri pek meşhur. İşte bu sofralarda açılışı, bol zeytinyağlı ve sarımsaklı deniz börülcesi ile yapabilirsiniz. Yoğurt ile de servis edilen deniz börülcesi, tüm restoranların menüsünde bulunuyor.

Kabak sıyırma

Bir sebze yemeği ne kadar lezzetli olabilirse o kadar lezzetli olan kabak sıyırma ile karşınızdayız. Varlığıyla damakları şenlendiren kabak sıyırma, Girit mutfağından İzmir'e miras. Bu yemek, esnaf lokantalarının da her daim menüsünde ilk sıralarda.

Bergama köftesi

Kaşarlı ve sade çeşitleri ile Bergama köftesi, şehrin kuzeyindeki ilçenin adı ile anılıyor. Bergama köftesinin müdavimleri de hiç az değil. Piyaz eşliğinde yenen leziz köfteleri, üzerine tahinli Kemalpaşa tatlısı ve çay ile taçlandırabilirsiniz.

Çıntar kızartması

İzmir'in geleneksel pazarlarını gezecek olursanız; burnunuza nefis baharatlı kokular gelecektir. İşte şehrin ortasında minik bir Hindistan esintisi yaratan bu kokular, İzmir'in meşhur çıntar kızartmasına ait. Mantarın en lezzetli hali olarak anılan çıntar güvenli bir tür olsa da yine de tanıdık yerlerden almaya özen göstermelisiniz.



