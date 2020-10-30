Katarakt ameliyatlarının sayısı giderek artıyor

Kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi. İnsanların bulunduğu şehirde uzman hekimlere ulaşmalarının kolaylaştığını anlatan Kaşkaloğlu, ülkemizde gerçekleştirilen katarakt ameliyat oranının binde 2'lerden binde 5-6 seviyelerine yükseldiğini belirtti. Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin de ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15-20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyatı yapılırken, nüfus artmamasına rağmen bu sayı yıllık 500 bini geçti. Bunun iki nedeni var. Ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Hastaların doktora hastalıklarıyla ilgili doğru bilgi vermeleri onları doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika'ya göre çok daha modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici" ifadesini kullandı.



DENEYİM BELİRLEYİCİ

İzmir'de, hem hastane hem de hekim kalitesinin yüksek olduğunu kaydeden Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurguladı. Hastane olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını hatırlatan Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri alıyorlar ayrıca uluslararası kongrelerde meslektaşlarına eğitim veriyorlar" diye konuştu.



PANDEMİDE BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüsle mücadele için hastane olarak tüm önlemleri aldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Kaşkaloğlu, salgın nedeniyle ötelenen ameliyatların yeniden yapılmaya başlandığını da dile getirdi. Kaşkaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Kovid- 19 dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun şekilde tüm önlemleri aldık. Vatandaşlar kalabalık hastane ortamından çok daha butik sağlık merkezlerinde tedavi olmayı seçiyor. Öte yandan vatandaşlarımızın yoğunluğu azaltabilmek adına eğer gerekli değilse yanlarında refakatçi olmadan gelmelerini tercih ediyoruz. Şehir içi ve şehir dışı sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle tedavisi aksayan birçok hasta oldu. Eğer hastalığın yayılma hızı azalır ve aşı da bulunursa tüm sektörlerde olacağı gibi sağlık sektöründe de tam bir normalleşme söz konusu olacaktır."

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