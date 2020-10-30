İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Demokrasinin çok seslilik prensibini işletebilmek, toplumun doğru, tarafsız ve gerçek haber alabilmesini sağlayabilmek adına özverili ve başarılı çalışmalarını yürüten Yeni Asır Gazetesi çatısı altında emek veren herkesi tebrik ediyorum. Habercilik alanında kentimizin köklü ve lider yayını Yeni Asır’ın 126’ncı yıldönümünü yürekten kutlarım

Demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelen gazetelerimiz, aynı zamanda haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkin ve etkili araçları. Bu hedefle hareket ederek, demokrasinin çok seslilik prensibini işletebilmek, toplumun doğru, tarafsız ve gerçek haber alabilmesini sağlayabilmek adına özverili ve başarılı çalışmalarını yürüten Yeni Asır Gazetesi çatısı altında emek vermiş ve veren herkesi tebrik ediyorum.



TÜRK MİLLETİ'NİN HAFIZASI

Odamızın kuruluşunun onuncu yılında yayın hayatına başlayan Yeni Asır Gazetesi, şanlı tarihimizde altın harflerle yazılı İzmir'in kurtuluşu ile ülkemizin tam bağımsızlığını ilanından İzmir Kongresi ve Türkiye'nin en eski ve en kapsamlı ticari organizasyonu olan İzmir Fuarı'na kadar, ulusumuz için dönüm noktası niteliğindeki olaylara tanıklık etmiş ve yaptığı habercilikle kamuoyunu aydınlatmış bir bakıma, Türk Milleti'nin hafızası olmuştur. 1895 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü değerli çalışmalarını, İzmir ve Ege Bölgesi ile kısıtlamadan ulusal boyuta taşıyan ve ülkenin en çok takip edilen yayınları arasında yer alan, bununla birlikte, İzmir'in uluslararası bir 'marka kent' olmasına her zaman destek veren Yeni Asır'ın 126'ncı kuruluş yıldönümünü kutlar, sürdürdüğü doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla daha nice yılları birlikte kutlamayı dilerim.