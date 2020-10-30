Köklü Türk mutfağını dünyaya tanıtmalıyız

İzmir Aşçılar Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, ülkelerin sahip oldukları mutfak kültürleri aracılığıyla kültürlerarası etkileşim sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Doç Dr. Bucak, "Böylece yaratılan bu olumlu imajla, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi.



KAYIT ALTINA ALINMALI

DOÇ. Dr. Bucak, gastronominin kentler için fark yaratan bir unsur olduğunu belirterek "Biz mutfak kültürümüzü uzun süre kayıt altına almamışız, gelecek nesillere aktarmakta zorlanmışız. Gastronomi yeni yeni bilim ve sektör olarak ön plana çıkmaya başladı" dedi. Günümüzde insanların güzel bir yemek için kilometrelerce yol gidebildiklerini vurgulayan Doç. Dr. Bucak "Kentlerimizin mutfak kültürlerini tüm dünyaya tanıtmalı. Festivaller düzenlenmeli, TV programları yapılmalı, yemek kitapları çıkartılmalı, makaleler yazılmalı, tanınmış simalar davet edilip tanıtıma katkı sağlanmalı. Bunlar tanıtım için çok önemli" diye konuştu.



İZMİR ÖRNEK ŞEHİR

Türkiye'de gastronomi geleceğinin parlak olduğuna değinen Doç. Dr.Bucak "Gastro- diplomasi diye bir kavram ortaya çıktı. Yani mutfak kültürünü kullanarak üstünlük sağlamak. Biz sağlam adımlarla gidersek temeli sağlam bir kültür bu. Köklü bir yemek kültürümüz, binlerce yemek çeşidimiz var" dedi. Yabancı turistlere özümüzü, bildiklerimizi pazarlamak zorunda olduğumuzu söyleyen Doç. Dr.Bucak "Alt yapıyı ve planlamayı da iyi yapmak lazım. Bu görev hepimizin. Bakanlıklar ve eğitim kurumları, sektör ve eğitim işbirliği içerisinde olmalı. Biz İzmir'de bunu başardık, diğer şehirlere de örnek olmayı diliyoruz" dedi.