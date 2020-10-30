Mavisu Balık’ta üç kuşak bir arada

2012 yılında Sahilevleri'nde faaliyetine başlayan Mavisu Balık Evi denizin kenarında çok güzel ve özel bir mekan, işletmeciliğini Fatma Karataş Güngördüm yapmakta. Fatma Hanım ev hanımlığından sıkılınca balık restoranı açmaya karar vermiş. Mavisu Balık Evi tam bir aile işletmesi. Bütün aile burada birlikte çalışıyorlar. Butik konseptte hizmet veriyor. İnsanlar burayı huzurlu keyifli bir akşam geçirmek için tercih ediyorlar. Güler yüzlü samimi bir aile işletmesi. Mekânın en önemli özelliği hijyene çok önem vermesi, mekanda lezzet ve temizlik ön planda. Mavisu Balık Evi'nin teras katı 80 kişilik, daha çok kışın kullanılmakta giriş kat ve bahçe 60 kişilik kapasiteye sahip. Restoranın özel otoparkı mevcut. Günlük taze zengin balık çeşitleri bulunmakta. Mezattan kendilerinin aldığı deniz balıkları en lezzetleri halleri ile servis edilmekte.



ARA SICAKLAR VE MEZELER

Kendi bahçelerinde yetiştirdiği günlük taze doğal ürünler kullanılmakta. Özel mısır ekmeğini kendileri yapıyorlar. Soğuk mezelerde köy börülcesinin tadına mutlaka bakmalısınız. Mekanın meşhur sıcak ot tabağını denemelisiniz. Ara sıcaklarda ustanın en özel spesiyallerinden deniz mahsullü şevketi bostan, ahtapot tandır güveçte de servis edilmekte, yerli kalamar ve tereyağında yerli özel karides, deniz mahsullü erişte Mavisu'nun spesiyalleri arasında. Yörenin doğal otların karışımı ile yapılan salatası muhteşem. Balıklar ızgarada usta ellerde pişirilmekte, ana yemek balıkta özellikle sebzeli levreği denemelisiniz.

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