Pompalı tüfekle market bastılar!

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde bir marketi pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla basan şehir eşkıyaları, 2 kişiyi bıçakla yaraladı, 4 kişiyi de darp etti. Pancar Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam içinde 3 kişinin bulunduğu minibüs, kasis nedeniyle ani fren yapınca, çıkan sese çevre esnafı koştu. Hız yaptığı öne sürülen minibüstekiler ile esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, minibüstekiler bölgeden uzaklaştı.



AYNI gece ilerleyen saatlerde aynı minibüsten inen 10 kişi, pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla Özkan Burgaz'a ait marketi bastı. Çıkan kavgada Burgaz ile arkadaşı Uğur K. bıçakla, o sırada markette müşteri olarak bulunan 4 kişi de darp edilerek yaralandı. Saldırgan grup, olayın ardından kaçtı. Yaralılardan aynı zamanda Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı olan market sahibi Özkan Burgaz'a 7 dikiş atıldı. 4 yaralı da olayın ardından taburcu edildi. Jandarma, zanlılardan 6'sını yakalayıp gözaltına aldı.

ÖMER DUR