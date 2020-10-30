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Haberler İzmir Sen en çok cani olmayı sevdin!

Sen en çok cani olmayı sevdin!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan (31) tutuklandı.

Sen en çok cani olmayı sevdin!
Giriş Tarihi: 30.10.2020

BANYODA DOĞURMUŞ
"KASTEN öldürmek" suçundan tutuklanan Özkır'ın yakın geçmişte sosyal medya hesabından 3 çocuğu ile fotoğrafını paylaşarak, "Ben en çok anne olmayı sevdim" yazdığı ortaya çıktı. Göbeği kesilmeden inşaata bırakılan talihsiz bebeğin ise açlıktan ve gece soğuğundan öldüğü tespit edildi. Olay yerindeki kameraları tarayan polis ekipleri, bir motosiklet ve motosiklete binen kadın tespit etti. Gözaltına alınan motosiklet sahibi İbrahim Altın, Emine Özkır'ın kendisini arayıp evinden almasını istediğini belirterek "Poşette ne olduğunu bilmiyordum" dedi. Cani Özkır'ın da ilk ifadesinde "Bebeği banyoda dünyaya getirdim. Erkek arkadaşım Sinan Bayolan hiç ilgilenmedi. Bebeğe bakacak durumum olmadığı için inşaata bıraktım" dediği öğrenildi. Cani anne tutuklanırken, iki erkek zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADEM ÜLKER / ÖMER KUNDAKÇI (ÖZEL)

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